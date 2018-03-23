Убийцу дочери бывшего директора ЧТЗ отправят в колонию на 19 лет

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинский областной суд вынес приговор продавцу, который жестоко убил клиентку магазина.

26-летнего мужчину признали виновным в совершении семи мошенничеств и убийства, совершенного с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление.

Установлено, что с августа по декабрь 2016 года менеджер по продажам в отделе сантехники получил в качестве предоплаты от шестерых покупателей порядка 300 тыс. рублей. Деньги присвоил, а товары для покупателей не заказал.

Утром 5 декабря 2016 в магазин пришла клиентка, чтобы получить товар, за который она ранее отдала менеджеру 80 тыс. рублей. Между мужчиной и женщиной возник конфликт. Продавец нанес ей не менее 171 ножевого ранения по телу, голове и шее, а также несколько раз ударил руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась на месте. Позже менеджер заявил, что на клиентку напали двое неизвестных мужчин. Он сжег на ее теле бумаги, пояснив, что нападавшие требовали от женщины какие-то документы.

Подсудимый свою вину отрицал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет в колонии строгого режима. В пользу семьи убитой дочери бывшего директора ЧТЗ взыскано 2 млн рублей в качестве компенсации морального вред, сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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