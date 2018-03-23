В Челябинске на час отключат свет в рамках экологической акции

Фото с сайта www.amur.info

В субботу, 24 марта, город примет участие в акции «Час Земли».

С 20:30 до 21:30 будет отключена внешняя подсветка крупных архитектурных сооружений и зданий города. В частности, временно погаснут огни праздничной иллюминации, подсветка публичной библиотеки, храма Александра Невского, администрации Челябинска, дома №61 по проспекту Ленина. Также будет отключено декоративное освещение сквера перед театром драмы и сквера у памятника Курчатову, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Час Земли» — это самая массовая экологическая акция мирового масштаба. Организаторы призывают выключить свет в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2018 году международный «Час Земли» состоится в 11-й раз. Главная задача мероприятия — привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам. Выключение света носит символический характер.

В этом году «Час Земли» в России проходит под лозунгом «Голосуй за природу». Челябинцы могут присоединиться к акции, каждый участник может получить сертификат. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ЧасЗемли2018.

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Фото с сайта www.amur.info

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