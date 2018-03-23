В Челябинск прибыли патологоанатомы со всей России

Фото с сайта pravmin74.ru

В городе проходит III Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная проблемам морфологической диагностики рака.

В городе собрались российские и иностранные патологоанатомы. Они будут обмениваться опытом и знаниями, а также попробуют выработать единые стандарты в области обнаружения патологий, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На Южном Урале наблюдается высокая заболеваемость онкологией, поэтому все усилия направлены на решение связанных с ней вопросов. Нам необходимо как можно скорее выработать стратегию улучшения ранней диагностики злокачественных новообразований», — отметил главный специалист по патологической анатомии минздрава Челябинской области Глеб Сычугов.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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