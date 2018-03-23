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Власти опасаются, что в Челябинской области затопит скотомогильники и склады ядохимикатов
23.03.2018 г. 13:13
Фото с сайта pravmin74.ru
Губернатор поручил главам городов и районов принять меры защиты от затопления опасных объектов.
В их число входят скотомогильники и склады ядохимикатов. Также в ходе подготовки к весеннему паводку в 17 городах и районах установят круглосуточное наблюдение за уровнем и объемом сбросов воды на гидротехнических сооружениях. С целью оперативного реагирования будет создана специальная группа. В нее войдут около 10 тыс. человек. Также во время весенних паводков будут работать более 1,8 тыс. единиц техники, подготовлены плавательные средства и воздушные суда.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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