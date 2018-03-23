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На ММК мужчина погиб во время рабочей смены
23.03.2018 г. 13:05
Фото с сайта sledcom.ru
Рабочий погиб на магнитогорской металлургическом комбинате при монтаже оборудования.
Трагический инцидент произошел вечером в четверг, 22 марта. По предварительным данным, мужчина получил смертельную травму при монтаже оборудования, когда лопнул трос подъемного механизма. Рабочего доставили в больницу, где он скончался.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта sledcom.ru
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