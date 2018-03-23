В Челябинской области работники цирка напали с ножом на женщину

Фото с сайта tverigrad.ru

В Еманжелинске сотрудники цирка-шапито пытались ограбить местную жительницу.

По данным Znak.com, это произошло в 23:00 в понедельник, 19 марта. 25-летняя женщина, инвалид II-й группы, шла в магазин. На «Колхозном рынке» на нее напали трое мужчин, которые попытались отобрать сумку. Когда женщина начала сопротивляться, преступники несколько раз ударили ее ножом и убежали. Пострадавшая дошла до дома сожителя, вызвала полицию и потеряла сознания.

Позже женщина рассказала, что нападавшие мужчины вышли со стороны передвижного цирка-шапито, который остановился на территории базара. Сейчас ведутся поиски лиц, причастных к совершению преступления. Известно, что циркачи собирают свои конструкции и планируют в ближайшее время переехать в более прибыльное место.

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Фото с сайта tverigrad.ru

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