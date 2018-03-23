Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта www.cikrf.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 17 по 23 марта 2018 года.

1. 73% избирателей в Челябинской области проголосовали за Владимира Путина

Участие в выборах президента 18 марта приняли 1,7 млн южноуральцев — 66,41% от числа зарегистрированных избирателей. 73% отдали свои голоса за Владимира Путина. На втором месте Павел Грудинин с показателем 12,99%. Замыкает тройку Владимир Жириновский. Его поддержали около 6,96% южноуральских избирателей. Далее идет Ксения Собчак, у нее 1,79%. У Григория Явлинского 1,23%, у Бориса Титова 0,93%, у Сергея Бабурина - 0,77%. Максим Сурайкин набрал 0,76%.

Источник: www.chelyabinsk.vybory.izbirkom.ru

В облизбирком в день голосования поступило 109 жалоб. «Из них подтвердились лишь пять, но они носили чисто технический характер», — заявила зампредседателя избиркома Челябинской области Елена Шубина.

Совет по правам человека заявил о системных проблемах на выборах президента в Челябинской области. На нескольких участках были зафиксированы случаи поломки КОИБов и внесение паспортных данных в списки избирателей.

Источник: www.cikrf.ru

В целом в стране Владимира Путина на выборах поддержали более 56 млн человек, или 76,69%. Результат действующего президента стал рекордным. В 2000 году Путин набрал 52,94%, в 2004 году — 71,31%. На предпоследних президентских выборах в 2012 году его поддержали 63,60% проголосовавших.

Встреча Владимира Путина с кандидатами на должность президента. 19 марта. Фото: kremlin.ru

18 марта жители Челябинской области также голосовали за объекты для благоустройства. Участие в этом голосовании приняли более 814 тыс. человек. Какие парки и скверы приведут в порядок, станет известно до конца марта.

2. Задержан главный инженер МУП «ЧКТС»

У главного инженера МУП «ЧКТС» при задержании изъяли 30 млн рублей. Следственные органы задержали сотрудника муниципального предприятия по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта news.ykt.ru

По версии следствия, в 2017 году он получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тыс. рублей. Взамен должен был обеспечить беспрепятственный прием выполненных работ по заключенным контрактам. Во время обысков следователи нашли у подозреваемого денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму свыше 30 млн рублей.

Мужчине предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

3. Студенты-юристы ЮУрГУ не получат дипломы гособразца

Рособрнадзор провел экспертизу в Южно-Уральском госуниверситете и его филиалах. В приказе, опубликованном в понедельник, 19 марта, на сайте Рособнадзора, говорится, что вузу отказали в аккредитации по нескольким направлениям. Это «Юриспруденция» (магистратура и аспирантура) и «Управление в технических системах» (бакалавриат и магистратура). Также аккредитацию не получило направление «Экономика и управление» в златоустовском филиале университета. В филиалах в Миассе и Нижневартовске то же самое произошло с бакалавриатом «Экономики и управления» и «Юриспруденции». По остальным направлением Рособрнадзор продлил аккредитацию ЮУрГУ на шесть лет.

Фото с сайта susu.ru

У студентов подразделений, работа которых оказалась под запретом, есть несколько вариантов продолжения обучения. Так, они могут перевестись на другие специальности в своем вузе, перейти в другие университеты. Возможно, кто-то захочет взять академический отпуск, чтобы закончить учебу на год позже, когда аккредитация будет получена.

4. В Челябинской области уничтожили польские груши, на очереди — норвежский лосось

В Челябинской области уничтожили 264 кг польских груш. Санкционную продукцию обнаружили на складе на Троицком тракте в Челябинске. По словам владельца помещения, груши он приобрел на одном из городских рынков. На этикетках было указано, что фрукты имеют польское происхождение. Партию изъяли. Во вторник, 20 марта, санкционные груши уничтожили — по ним проехал трактор, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области

Также в регионе уничтожат 127 кг норвежского лосося. Рыбу пытались перевезти из Казахстана в Екатеринбург. Незаконную продукцию обнаружили в пункте предварительного уведомления «Бугристое» рядом с Троицком. Принято решение об изъятии и уничтожении норвежской рыбы. Сейчас продукция находится на опечатанном складе. Рыбу уничтожат на увельском утильзаводе.

5. В небе над Челябинском ночью были странные ярко-голубые вспышки

Житель города снял на видео таинственные вспышки, которые напугали челябинцев. Кратковременное свечение в небе горожане наблюдали в ночь на понедельник, 19 марта. Они отметили, что вспышки были очень яркими. В соцсетях даже стали предполагать, что это мог быть очередной метеорит.

«Сначала вспышки были на небе, а не на земле, два раза по две вспышки в разных местах, а потом на земле», — написал во «ВКонтакте» автор видео Иван Левин.

Видео: Иван Левин / youtube.com

Подобные вспышки жители области наблюдали уже третий раз в этом месяце. Первый был в ночь на 3 марта, второй — на 7 марта. В обоих случаях появились предположения, что вспышки — это процесс горения небольших болидов.

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