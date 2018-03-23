Главному инженеру МУП «ЧКТС» предъявили обвинение в получении взятки

Фото с сайта sledcom.ru

Сотрудника МУП «ЧКТС», у которого при обыске нашли более 30 млн рублей, обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, в 2017 году представитель коммерческой организации передал главному инженеру предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» более 460 тыс. рублей. Взамен обвиняемый должен был обеспечить беспрепятственный прием выполненных работ по заключенным контрактам. Во время обысков следователи нашли у инженера денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму свыше 30 млн рублей.

В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 23.03.2018 г.»