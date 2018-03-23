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В Челябинске обстреляли скорую, которая ночью приехала на вызов
23.03.2018 г. 09:23
Нападение на машину медиков произошло в 1:30 в пятницу, 23 марта.
Все случилось возле дома 9В по улице Набережной. На вызов приехала бригада, состоявшая из водителя и двух фельдшеров-мужчин. Медики поднялись в квартиру и оказали пациенту помощь. Но когда они вышли из подъезда и направлялись к автомобилю, услышали три хлопка. Когда сели в машину, раздалось еще два выстрела.
В итоге карета скорой помощи получила серьезные повреждения, в частности, люк на крыше оказался разбитыми. Водитель и фельдшеры не пострадали. На место приехала полиция. Выяснилось, что кто-то стрелял из окна. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, правоохранители ищут свидетелей и лиц, причастных к совершению преступления. Проводится проверка, по результатам которой в полиции решат, возбуждать уголовное дело или нет.
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Фото с сайта Academ.info
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