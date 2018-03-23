Меньше половины челябинцев поддерживают проведение в городе саммитов ШОС и БРИКС

Фото с сайта congress-74.ru

Социологи местного филиала Президентской академии провели опрос и выяснили, что 47% жителей города поддерживают проведение в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.

Чаще остальных так отвечают респонденты с высшим образованием и средним уровнем доходов. Тех, кто проведение саммитов не поддерживает, чуть больше 7%. Чаще так отвечают жители в возрасте от 18 до 30 лет и респонденты, которые говорят: «Живем за гранью бедности, денег не хватает даже на питание».

12% опрошенных не интересует проведение в Челябинске саммитов. Как правило, такие ответы дают мужчины, жители старше 50 лет, те, кто считает себя бедным. Кроме того, выяснилось, что практически четверть респондентов (24%) вообще ничего не знают о проведении саммитов в городе.

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Фото с сайта congress-74.ru

Все новости за 23.03.2018 г.»