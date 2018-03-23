На Южном Урале в этом году ожидается нашествие клещей

Фото с сайта vladmedicina.ru

Жителей региона предупреждают о неблагоприятном прогнозе по клещевым инфекциям. Южноуральцам рекомендуют пройти процедуру вакцинации. Ее начали проводить в Челябинской области с 1 марта. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 20 марта иммунизацию завершили более 2 тыс. человек. В этом году за счет областного бюджета будут вакцинировать детей 3-4-х лет и ревакцинировать дошкольников, которых прививали в 2017-м.

В прошлом году к врачам с укусами клещей обратилось почти в 1,5 раза больше южноуральцев, чем в 2016-м. В регионе зарегистрировали около ста случаев заболеваемости клещевым энцефалитом.

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Фото с сайта vladmedicina.ru

Все новости за 23.03.2018 г.»