Челябинск
- -8 ... -10 C°
- -9 ... -11 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
Персонально ваш
Разбор полетов
На Южном Урале в этом году ожидается нашествие клещей
23.03.2018 г. 09:13
Фото с сайта vladmedicina.ru
Жителей региона предупреждают о неблагоприятном прогнозе по клещевым инфекциям. Южноуральцам рекомендуют пройти процедуру вакцинации. Ее начали проводить в Челябинской области с 1 марта. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 20 марта иммунизацию завершили более 2 тыс. человек. В этом году за счет областного бюджета будут вакцинировать детей 3-4-х лет и ревакцинировать дошкольников, которых прививали в 2017-м.
В прошлом году к врачам с укусами клещей обратилось почти в 1,5 раза больше южноуральцев, чем в 2016-м. В регионе зарегистрировали около ста случаев заболеваемости клещевым энцефалитом.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта vladmedicina.ru
Новости на эту тему
- 14.02.2018 г. В Челябинской области наблюдается рост заболеваемости кишечной инфекцией
- 30.11.2017 г. Уровень заболеваемости пневмонией в Челябинске вырос на 15%
- 25.08.2017 г. Челябинск повторно обработают от клещей
- 20.06.2017 г. На прошлой неделе 11 южноуральцев заразились энцефалитом
- 15.06.2017 г. На прошлой неделе два жителя Челябинской области заболели клещевым энцефалитом