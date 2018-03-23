Замглавы Ростехнадзора посетит Коркинский угольный разрез

Фото с сайта gosnadzor.ru

В Челябинской области в пятницу, 23 марта, будет работать замглавы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас.

Чиновник планирует побывать на Коркинском угольном разрезе, который считается одним из источников смога. После визита в Коркино Александр Рыбас посетит ЧТПЗ и ЧКЗ. Его будут сопровождать руководитель уральского управления Ростехнадзора Вадим Ткаченко, замгубернатора области Сергей Шаль и заместитель полпреда президента в УрФО Александр Моисеев.

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Фото с сайта gosnadzor.ru

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