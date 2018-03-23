Почему ксеноновые лампы нельзя ставить на любые фары в автомобиле?

Фото с сайта avtoindent.ru

Многие знают, что на этот вопрос можно ответить так — ГИБДД не разрешает. На самом деле это не прихоть госавтоинспекции. Установленные с нарушением правил ксеноновые лампы могут стоить кому-то жизни, говорит челябинский автоюрист Юрий Панченко. На фонаре сверху должна быть маркировка, которая информирует о том, что ксенон здесь ставить можно. И такое обозначение всегда есть только на фарах, оснащенных омывателями.

«У ксеноновых фар есть несколько интересных особенностей. Почему нужен омыватель? Потому что если такая фара хоть немного загрязнена, она начинает слепить встречных сразу. У ксеноновой фары, это для тех, кто хочет экспериментировать, есть очень нехорошая особенность. Если фара не предназначена для ксеноновой лампы, а ксенон все-таки воткнули, получается очень контрастная граница света и тьмы. Если пешеход подходит к пешеходному переходу и эту границу не переступил, водитель его до последнего не видит, несмотря на то, что у него очень хороший и яркий свет. И появление пешехода, когда он границу света и тьмы переступает в свете ксеноновой лампы в неправильной фаре, это всегда большая неожиданность», — рассказал автоюрист.

Ослепить водителя на дороге могут не только ксеноновые фары, но и просто люди, которые забыли выключить дальний свет при приближении встречного автомобиля, а то и просто наплевали на других участников движения.

«У нас люди терпят до последнего и аварийку включают, если их уж совсем довели. Не надо никогда терпеть. При любом намеке, что вас слепят, нужно сразу включать аварийную сигнализацию. Отрезвляюще действует на всех. Если аварийка включена, он начинает понимать, что в лоб ему летит снаряд со скоростью 90 км/ч и именно в его автомобиль едет ослепленный им же водитель. Ну и, конечно, когда слепят, снижать скорость лучше тоже заранее», — отметил Юрий Панченко.

Юрий Панченко подчеркнул, что, если слепят, ни в коем случае не следуют включать дальний свет в ответ. Здесь речь, по его словам, уже идет о высокой культуре вождения, которая помогает избежать многих конфликтов на дороге и аварий.

«Никогда не нужно подражать тем, кто вас обижает на дороге. Простите и отпустите, если вас подрезали, если вас слепят. Есть высокая культура вождения, а есть низкая. Высокая — это умение не копировать чужое поведение. Нужно быть выше ситуации. Если подрезают — прости его. Он привыкнет, что можно подрезать везде и всюду, что его все пропускают, но рано или поздно он нарвется на равного себе. Посчитает, что его должны пропустить в очередной раз, а тут вот — равный по интеллекту. Двумя дураками на дороге станет меньше», — сказал автоюрист.

Фото с сайта avtoindent.ru

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