Персонально ваш. Министр общественной безопасности Евгений Савченко

Фото с сайта gubernator74.ru

Гостем программы «Персонально ваш» в пятницу, 23 марта, станет министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. Подводим первые итоги работы министерства, говорим о последствиях и уроках рутениевого скандала, обсуждаем состояние безопасности на дорогах и показатели преступности в регионе.

Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Будут трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта gubernator74.ru

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