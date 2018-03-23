Персонально ваш. Министр общественной безопасности Евгений Савченко

23.03.2018 г. 08:01

Персонально ваш. Министр общественной безопасности Евгений Савченко
Фото с сайта gubernator74.ru

Гостем программы «Персонально ваш» в пятницу, 23 марта, станет министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. Подводим первые итоги работы министерства, говорим о последствиях и уроках рутениевого скандала, обсуждаем состояние безопасности на дорогах и показатели преступности в регионе.

Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Будут трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

 

Фото с сайта gubernator74.ru

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