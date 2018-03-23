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Персонально ваш
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Персонально ваш. Министр общественной безопасности Евгений Савченко
23.03.2018 г. 08:01
Фото с сайта gubernator74.ru
Гостем программы «Персонально ваш» в пятницу, 23 марта, станет министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. Подводим первые итоги работы министерства, говорим о последствиях и уроках рутениевого скандала, обсуждаем состояние безопасности на дорогах и показатели преступности в регионе.
Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Будут трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта gubernator74.ru
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