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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
Студенты-юристы ЮУрГУ не получат дипломы гособразца
22.03.2018 г. 17:30
Рособрнадзор провел экспертизу в Южно-Уральском госуниверситете и его филиалах.
В приказе, опубликованном в понедельник, 19 марта, на сайте Рособнадзора, говорится, что вузу отказали в аккредитации по нескольким направлениям. Это «Юриспруденция» (магистратура и аспирантура) и «Управление в технических системах» (бакалавриат и магистратура). Также аккредитацию не получило направление «Экономика и управление» в златоустовском филиале университета. В филиалах в Миассе и Нижневартовске то же самое произошло с бакалавриатом «Экономики и управления» и «Юриспруденции». По остальным направлением Рособрнадзор продлил аккредитацию ЮУрГУ на шесть лет.
У студентов подразделений, работа которых оказалась под запретом, есть несколько вариантов продолжения обучения. Так, они могут перевестись на другие специальности в своем вузе, перейти в другие университеты. Возможно, кто-то захочет взять академический отпуск, чтобы закончить учебу на год позже, когда аккредитация будет получена.
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Фото с сайта susu.ru
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