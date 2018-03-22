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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
Энергетики рассказали детям, как правильно делать экстремальные селфи
22.03.2018 г. 17:26
Перед весенними каникулами сотрудники «Челябэнерго» напомнили школьникам об опасности электричества, уделив особое внимание теме экстремальных селфи.
Энергетики встретились с учениками и рассказали им о способности селфи-палки проводить ток и рекомендовали не приближаться к энергообъектам менее чем на 50-60 метров. Именно с этого расстояния можно вместить в кадр электроустановку без риска для жизни, сообщили в пресс-службе «МРСК Урала».
Лекции об опасности экстремальных селфи связаны с частыми случаями гибели подростков во время фотосессий. Например, в Санкт-Петербурге девушка захотела сделать селфи на вершине железнодорожного моста, но при подъеме потеряла равновесие. Во время падения 17-летняя школьница схватилась за высоковольтный кабель. От полученных ожогов она скончалась на месте происшествия. А в Харькове двое детей забрались на столбы электроподстанции, чтобы сделать селфи. Одного из них откинуло ударом тока. Позже ребенок умер в больнице от многочисленных ожогов.
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Фото с сайта vlg-media.ru
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