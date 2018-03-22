Энергетики рассказали детям, как правильно делать экстремальные селфи

Фото с сайта vlg-media.ru

Перед весенними каникулами сотрудники «Челябэнерго» напомнили школьникам об опасности электричества, уделив особое внимание теме экстремальных селфи.

Энергетики встретились с учениками и рассказали им о способности селфи-палки проводить ток и рекомендовали не приближаться к энергообъектам менее чем на 50-60 метров. Именно с этого расстояния можно вместить в кадр электроустановку без риска для жизни, сообщили в пресс-службе «МРСК Урала».

Лекции об опасности экстремальных селфи связаны с частыми случаями гибели подростков во время фотосессий. Например, в Санкт-Петербурге девушка захотела сделать селфи на вершине железнодорожного моста, но при подъеме потеряла равновесие. Во время падения 17-летняя школьница схватилась за высоковольтный кабель. От полученных ожогов она скончалась на месте происшествия. А в Харькове двое детей забрались на столбы электроподстанции, чтобы сделать селфи. Одного из них откинуло ударом тока. Позже ребенок умер в больнице от многочисленных ожогов.

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Фото с сайта vlg-media.ru



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