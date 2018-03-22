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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
Два человека погибли в ДТП с «Нивой» в Челябинской области
22.03.2018 г. 16:40
В Коркинском районе пожилой мужчина на «Ниве» выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet.
Авария произошла днем в четверг, 22 марта, на восьмом километре дороги Коркино-Первомайский. По предварительным данным, 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-21214 выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с Chevrolet Lanos.
Водитель иномарки, мужчина 1979 года рождения, и пассажир, женщина 1948 года рождения, скончались на месте аварии до приезда медиков. Водителя «Нивы» доставили в больницу. У погибшего мужчины остались дети 5 и 14 лет.
Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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