Два человека погибли в ДТП с «Нивой» в Челябинской области

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Коркинском районе пожилой мужчина на «Ниве» выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet.

Авария произошла днем в четверг, 22 марта, на восьмом километре дороги Коркино-Первомайский. По предварительным данным, 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-21214 выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с Chevrolet Lanos.

Водитель иномарки, мужчина 1979 года рождения, и пассажир, женщина 1948 года рождения, скончались на месте аварии до приезда медиков. Водителя «Нивы» доставили в больницу. У погибшего мужчины остались дети 5 и 14 лет.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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