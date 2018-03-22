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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
В интернатах Челябинской области не нашли нарушений в ходе проверок, проведенных после скандала с педофилами
22.03.2018 г. 16:09
Сиротские учреждения на Южном Урале комиссия аппарата уполномоченного по правам ребенка в России совместно с прокурорами инспектировала с 25 февраля по 2 марта.
Проверки прошли в 30 интернатах, детдомах и реабилитационных центрах на территории Челябинска, Магнитогорска, Копейска и Троицка, а также Нагайбакского, Кусинского, Еманжелинского, Октябрьского и Увельского районов, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена Челябинской области.
«В ходе посещения и проверок учреждений не было выявлено фактов массовых, а также грубых нарушений прав детей в учреждениях», — заявила по итогам мероприятий уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.
Проверки проводились после того, как общественности стало известно о происходящем в Лазурненском интернате под Челябинском. Выяснилось, что взрослые там регулярно насиловали детей. В частности, в учреждение приезжал 51-летний мужчина, который увозил мальчиков и совершал с ними действия сексуального характера. Сейчас расследуется уголовное дело. Потерпевшими признаны семеро воспитанников интерната.
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Фото с сайта deti.gov.ru
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