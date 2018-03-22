Стая волков в нацпарке «Таганай» попала в фотоловушку

Источник: vk.com/fgby_np_taganay

Видеокамера зафиксировала на границах «Таганая» восемь волков.

Они попали в объектив фотоловушки, которую установили для борьбы с нарушителями. Видео появилось в группе «Национальный парк «Таганай» в соцсети «ВКонтакте». В кадре сначала появляется один волк. За ним на тропу в районе границы национального парка с Миасским охотхозяйством выходят еще семь хищников.

«Возможно, зверь, который выбегает в кадре первым – это молодая волчица, у которой течка, и стая следует за ней в надежде создать новую пару», — отметила научный сотрудник национального парка «Таганай» Марина Середа.

Видео: Национальный парк «Таганай» / vk.com

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