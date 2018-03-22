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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
Стая волков в нацпарке «Таганай» попала в фотоловушку
22.03.2018 г. 15:57
Источник: vk.com/fgby_np_taganay
Видеокамера зафиксировала на границах «Таганая» восемь волков.
Они попали в объектив фотоловушки, которую установили для борьбы с нарушителями. Видео появилось в группе «Национальный парк «Таганай» в соцсети «ВКонтакте». В кадре сначала появляется один волк. За ним на тропу в районе границы национального парка с Миасским охотхозяйством выходят еще семь хищников.
«Возможно, зверь, который выбегает в кадре первым – это молодая волчица, у которой течка, и стая следует за ней в надежде создать новую пару», — отметила научный сотрудник национального парка «Таганай» Марина Середа.
Видео: Национальный парк «Таганай» / vk.com
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