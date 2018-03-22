В Челябинске ищут хозяина памятника разведчику

Фото с сайта gubernator74.ru

Контрольно-счетная палата Челябинска требует поставить на баланс памятник советскому разведчику Исхаку Ахмерову.

Монумент находится на территории, закрепленной за Дворцом пионеров и школьником им. Крупской. Однако в бухгалтерских регистрах учреждения не числится. Директор Юлия Смирнова сообщила корреспонденту «Челябинского эха», что дворец планирует принять объект на баланс. «Сейчас ведется документальная работа», — отметила она.

Памятник Исхаку Ахмерову был установлен на Алом поле в 2015 году.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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