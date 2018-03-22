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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
В Челябинске ищут хозяина памятника разведчику
22.03.2018 г. 15:43
Фото с сайта gubernator74.ru
Контрольно-счетная палата Челябинска требует поставить на баланс памятник советскому разведчику Исхаку Ахмерову.
Монумент находится на территории, закрепленной за Дворцом пионеров и школьником им. Крупской. Однако в бухгалтерских регистрах учреждения не числится. Директор Юлия Смирнова сообщила корреспонденту «Челябинского эха», что дворец планирует принять объект на баланс. «Сейчас ведется документальная работа», — отметила она.
Памятник Исхаку Ахмерову был установлен на Алом поле в 2015 году.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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