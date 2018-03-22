В Челябинске создали карту для поиска нелегальных ларьков

Скриншот с сайта chelurban.ru

Челябинцев приглашают помочь в борьбе с нелегальными киосками с помощью карты.

Сервис разработали активисты движения «Челябинский урбанист». Сегодня в группе проекта в соцсети «ВКонтакте» объявили о начале тестирования. Челябинцам предлагают сделать фотографии ларьков, размещенных в Центральном районе. Снимки необходимо загрузить на карту на сайте движения. После добавления объекта ему будет присвоен статус «Ожидает проверки». Затем сотрудники администрации изучат каждую конструкцию.

Владельцам незаконным объектов отправят уведомление о демонтаже. Сейчас на карте отмечено 55 киосков. 12 из них ожидают проверки, 43 — признали законными.

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Фото с сайта chelurban.ru

Все новости за 22.03.2018 г.»