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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
В Челябинске создали карту для поиска нелегальных ларьков
22.03.2018 г. 15:18
Скриншот с сайта chelurban.ru
Челябинцев приглашают помочь в борьбе с нелегальными киосками с помощью карты.
Сервис разработали активисты движения «Челябинский урбанист». Сегодня в группе проекта в соцсети «ВКонтакте» объявили о начале тестирования. Челябинцам предлагают сделать фотографии ларьков, размещенных в Центральном районе. Снимки необходимо загрузить на карту на сайте движения. После добавления объекта ему будет присвоен статус «Ожидает проверки». Затем сотрудники администрации изучат каждую конструкцию.
Владельцам незаконным объектов отправят уведомление о демонтаже. Сейчас на карте отмечено 55 киосков. 12 из них ожидают проверки, 43 — признали законными.
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Фото с сайта chelurban.ru
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