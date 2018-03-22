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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
«Трактор» первым в КХЛ отправит свой талисман на орбиту
22.03.2018 г. 14:44
Источник: pravmin74.ru
Игрушечный белый медведь выйдет на орбиту в пятницу, 23 марта.
Талисман «Трактора» будет выполнять функции индикатора невесомости командира экипажа — космонавта Олега Артемьева. Таким образом, белый медведь станет первым маскотом КХЛ, который выйдет на орбиту. Ранее на МКС побывали шайба лиги и кубок Гагарина.
В среду, 21 марта, корабль с талисманом стартовал с космодрома «Байконур». Олег Артемьев выйдет на орбиту с индикатором-медведем в пятницу. В этот день корабль «Союз МС-08» осуществит стыковку с МКС.
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Источник: pravmin74.ru
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