«Трактор» первым в КХЛ отправит свой талисман на орбиту

Источник: pravmin74.ru

Игрушечный белый медведь выйдет на орбиту в пятницу, 23 марта.

Талисман «Трактора» будет выполнять функции индикатора невесомости командира экипажа — космонавта Олега Артемьева. Таким образом, белый медведь станет первым маскотом КХЛ, который выйдет на орбиту. Ранее на МКС побывали шайба лиги и кубок Гагарина.

В среду, 21 марта, корабль с талисманом стартовал с космодрома «Байконур». Олег Артемьев выйдет на орбиту с индикатором-медведем в пятницу. В этот день корабль «Союз МС-08» осуществит стыковку с МКС.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Источник: pravmin74.ru

Все новости за 22.03.2018 г.»