Установку каких фаркопов и лебедок на машину нужно согласовывать в ГИБДД?

Фото сайта www.region-59.com

О правилах изменения конструкции автомобиля нам рассказал челябинский автоюрист Юрий Панченко. По его словам, фиксировать внесение изменений в конструкцию не нужно только в двух случаях.

«Первый случай — это когда компонент испытан для вашего автомобиля, предназначен для вашего автомобиля, вы его можете смело ставить. Самый простой пример — когда запчасти не оригинальные, а сторонних производителей. К каждой запчасти прилагается сертификат, список моделей автомобилей, куда ее можно ставить. Все, ничего больше не надо. Даже если будут какие-то претензии со стороны ГАИ, достаем этот сертификат, достаем этот список и показываем: это для моего автомобиля. Сюда же можно отнести и фаркопы. Если вы ставите фаркоп, всегда смотрите, что к нему прилагается, абы какой ставить нельзя. К фаркопу должны быть бумага, что он испытан в соответствии с правилами ЕЭК ООН, и список автомобилей, на которые его можно ставить», — рассказал Юрий Панченко.

Второй допустимый вариант – это когда компонент, который планируется поставить на автомобиль, описан в инструкции. Самый популярный пример — детское кресло. Его установка — тоже внесение изменений в конструкцию, отметил Юрий Панченко. Однако его в ГИБДД фиксировать не нужно как раз потому, что это прописано в инструкции.

Согласовывать в ГИБДД водители обязаны установку лебедки, усилителей бамперов, кенгурятников. Естественно, это требование касается и газового оборудования. А вот подрезку пружин фиксировать даже не стоит пытаться, поскольку она запрещена. «Низкий таз» никогда не порадует глаз сотрудников автоинспекции, говорит эксперт.

«Подрезка пружин — это однозначно запрещено. Внесение изменения в конструкцию, причем кустарным способом. Здесь уже однозначно нужно проходить всю процедуру, и однозначно, что эту процедуру не пройдет. Еще популярный вопрос — подсветка днища. На любую светотехнику, которая применяется на автомобилях, должны быть правила ЕЭК ООН, европейской комиссии. Если есть правила на фары, мигалки, можно их ставить, применять. На подсветку днища таких правил нет, поэтому она незаконна», — прокомментировал Юрий Панченко.

Фото сайта www.region-59.com

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