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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
У главного инженера МУП «ЧКТС» при задержании изъяли 40 млн рублей
22.03.2018 г. 13:30
Следственные органы задержали сотрудника МУП «ЧКТС» по подозрению в получении взятки.
В отношении главного инженера предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2017 году он получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тысяч рублей. Взамен должен был обеспечить беспрепятственный прием выполненных работ по заключенным контрактам. Во время обысков следователи нашли у подозреваемого денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму свыше 40 млн рублей.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.
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Фото с сайта sledcom.ru
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