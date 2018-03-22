У главного инженера МУП «ЧКТС» при задержании изъяли 40 млн рублей

Фото с сайта sledcom.ru

Следственные органы задержали сотрудника МУП «ЧКТС» по подозрению в получении взятки.

В отношении главного инженера предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2017 году он получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тысяч рублей. Взамен должен был обеспечить беспрепятственный прием выполненных работ по заключенным контрактам. Во время обысков следователи нашли у подозреваемого денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму свыше 40 млн рублей.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 22.03.2018 г.»