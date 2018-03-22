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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
В Челябинской области 23 тыс. человек находятся на грани банкротства
22.03.2018 г. 13:26
С декабря 2017 по март 2018 года количество потенциальных банкротов в регионе сократилось на 1,7%.
Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. По данным на март, в Челябинской области около 23 тыс. человек имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней. В декабре 2017-го этот показатель составлял 23 тыс. 300 заемщиков.
Среди уральских регионов по количеству потенциальных банкротов Челябинская область занимает второе место. Больше только в Свердловской области — 30,5 тыс. человек. Всего в России около 900 тыс. жителей попадают под закон о несостоятельности. У 68% долги накопились после оформления потребительских кредитов.
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