В Челябинской области 23 тыс. человек находятся на грани банкротства

С декабря 2017 по март 2018 года количество потенциальных банкротов в регионе сократилось на 1,7%.

Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. По данным на март, в Челябинской области около 23 тыс. человек имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней. В декабре 2017-го этот показатель составлял 23 тыс. 300 заемщиков.

Среди уральских регионов по количеству потенциальных банкротов Челябинская область занимает второе место. Больше только в Свердловской области — 30,5 тыс. человек. Всего в России около 900 тыс. жителей попадают под закон о несостоятельности. У 68% долги накопились после оформления потребительских кредитов.

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