Южноуральцы будут пить чистую воду за 400 млн рублей

Фото с сайта mkset.ru

На реализацию госпрограммы «Чистая вода» в этом году уйдет 400 млн рублей.

Деньги пойдут на улучшение качества услуг водоснабжения, а также повышение их доступности для населения. Новый центральный водопровод появится в Еманжелинске и Бакале, поселках Локомотивный и Аэропорт, деревнях Александровка, Барсучье и Алтын-Таш. Кроме того, в эксплуатацию введут очистные сооружения в Верхнем Уфалее, продолжится строительство системы фильтрации канализации в Аше.

В рамках программы запланирован капремонт сетей и объектов водоснабжения в городах и районах области. Также деньги пойдут на проект по строительству объектов, снижающих влияние карабашского стока на качество воды в Аргазинском водохранилище.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта mkset.ru

Все новости за 22.03.2018 г.»