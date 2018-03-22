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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
Южноуральцы будут пить чистую воду за 400 млн рублей
22.03.2018 г. 13:22
На реализацию госпрограммы «Чистая вода» в этом году уйдет 400 млн рублей.
Деньги пойдут на улучшение качества услуг водоснабжения, а также повышение их доступности для населения. Новый центральный водопровод появится в Еманжелинске и Бакале, поселках Локомотивный и Аэропорт, деревнях Александровка, Барсучье и Алтын-Таш. Кроме того, в эксплуатацию введут очистные сооружения в Верхнем Уфалее, продолжится строительство системы фильтрации канализации в Аше.
В рамках программы запланирован капремонт сетей и объектов водоснабжения в городах и районах области. Также деньги пойдут на проект по строительству объектов, снижающих влияние карабашского стока на качество воды в Аргазинском водохранилище.
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Фото с сайта mkset.ru
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