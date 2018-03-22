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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
В Челябинске с 1 апреля начнут проводить субботники
22.03.2018 г. 13:16
Фото с сайта novostipmr.com
Глава города Евгений Тефтелев подписал распоряжение о проведении весенних субботников с 1 апреля.
Комплексные мероприятия по санитарной очистке территорий будут идти до 1 июня. Главам районов рекомендуют организовать работу по наведению порядка и установить контроль за их проведением, привлечь жителей и обеспечить участников субботников лопатами и мешками.
За вывоз и утилизацию отходов будет отвечать городское управление экологии и природопользования. Руководителей предприятий и организаций призывают привести в порядок входные группы, цоколи, водостоки, ограждения. Среди участников городских субботников пройдут конкурсы.
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Фото с сайта novostipmr.com
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