В Челябинске водителя грузовика будут судить за аварию с автобусом детской футбольной команды

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя фуры, который протаранил микроавтобус с детьми.

По версии следствия, днем 12 сентября 2017 года на Троицком тракте МАЗ въехал в Ford Transit. Автобус продвинулся вперед и столкнулся с Mitsubishi. В салоне микроавтобуса находилось 18 человек, в том числе 17 детей. Юные футболисты команды «Уралочка» направлялись из Златоуста в Челябинск на соревнования. В результате ДТП двое детей 12 и 14 лет получили травмы тяжелой и средней степени.

Водитель грузовика признал вину, принимал меры по возмещению ущерба потерпевшему, сообщили в областной прокуратуре. Уголовное дело направлено в Советский районный суд.

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Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

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