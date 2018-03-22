В продукции двух южноуральских птицефабрик обнаружили опасные бактерии и антибиотики

Фото с сайта rostovgazeta.ru

Россельхознадзор нашел нарушения в работе двух южноуральских предприятий.

В мясе цыпленка «Равис» обнаружили хинолоны (антибиотик), а в птице «Уралбройлера» — бактерии Listeria monocytogenes, которые являются возбудителями смертельно опасного заболевания. На предприятиях введен усиленный контроль. В ближайшее время региональное управление Россельхознадзора начнет проверку производителей.

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Фото с сайта rostovgazeta.ru

Все новости за 22.03.2018 г.»