На челябинские дороги вернули автобусы №2 и №33

Фото с сайта cheladmin.ru

Два автобусных маршрута восстановили в Челябинске по многочисленным просьбам жителей.

Речь идет о маршрутах №2 и №33. «Нам поступало много обращений от жителей города Челябинска по восстановлению 33 маршрута. Проведены необходимые конкурсные процедуры, определен перевозчик, который приступил к работе», — цитирует пресс-служба городской администрации начальника управления транспорта Романа Болотова.

Стоимость проезда на маршруте №33 «ЧКПЗ — Железнодорожный вокзал» составляет 20 рублей. Обслуживанием автобусов №2 «Чурилово — Театр ЧТЗ» займется ООО «ЧелябГЭТ». Пассажирам будет доступен единый пересадочный билет на 60 и 90 минут. После его покупки челябинцы, добравшись до театра ЧТЗ, смогут пересесть на другой удобный для них транспорт.

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Фото с сайта cheladmin.ru

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