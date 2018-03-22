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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
На ЧТЗ задержали пьяного водителя грузовика
22.03.2018 г. 11:16
Фото с сайта r74.fssprus.ru
Нетрезвого мужчину за рулем фуры поймали судебные приставы, которые направлялись к должникам.
Это произошло во вторник, 20 марта, на улице Линейной. Судебные приставы по пути к должникам заметили на дороге грузовик Volvo, который во время движения создавал на дороге аварийные ситуации. Приставы на автомобиле остановились перед светофором параллельно с грузовиком и увидели за его рулем пьяного водителя. Мужчину качало из стороны в сторону.
Судебные исполнители заставили водителя прижать машину к обочине и вызвали экипаж ГИБДД. Полицейские составили в отношении челябинца протокол, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
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Фото с сайта r74.fssprus.ru
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