На челябинские дороги утром вышло более ста снегоуборочных машин

Фото с сайта cheladmin.ru

Снегоуборочная техника работает в городе после ночного снегопада.

Машины вывели на обработку проезжей части противогололедными материалами. Затем техника начнет подметать проезжую часть. Колонны будут двигаться в сопровождении экипажей ДПС, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На основные магистрали снегоуборочные машины выйдут в середине дня, чтобы успеть расчистить дороги до вечера. Сейчас на улицах работают 103 единицы техники, в том числе тракторы МТЗ с плужно-щеточным оборудованием, погрузчики, самосвалы, грейдеры и бульдозеры. При необходимости количество снегоуборочных машин могут увеличить.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 22.03.2018 г.»