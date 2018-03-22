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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
На челябинские дороги утром вышло более ста снегоуборочных машин
22.03.2018 г. 11:09
Фото с сайта cheladmin.ru
Снегоуборочная техника работает в городе после ночного снегопада.
Машины вывели на обработку проезжей части противогололедными материалами. Затем техника начнет подметать проезжую часть. Колонны будут двигаться в сопровождении экипажей ДПС, сообщили в пресс-службе городской администрации.
На основные магистрали снегоуборочные машины выйдут в середине дня, чтобы успеть расчистить дороги до вечера. Сейчас на улицах работают 103 единицы техники, в том числе тракторы МТЗ с плужно-щеточным оборудованием, погрузчики, самосвалы, грейдеры и бульдозеры. При необходимости количество снегоуборочных машин могут увеличить.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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