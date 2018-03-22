В челябинский МУП «ЧКТС» пришли с обысками силовики

Фото с сайта myaltai.com

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области проводят в МУПе выемку документов.

Обыски в офисе компании «Челябинские коммунальные тепловые сети» проходят в четверг, 22 марта. Силовики ищут документы с информацией о тарифах. Оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье о получении взятки в крупном размере.

До этого правоохранители посещали офис коммунального предприятия в ноябре 2016 года. Они также проводили выемку документов и допросили руководителя МУПа Сергея Лобанова. В сентябре 2017 года задержали бывшего главу администрации Челябинска Сергея Давыдова. Силовики провели обыски в его доме и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Давыдов с 2012 по 2015 годы через МУП «ЧКТС» похитил 340 млн рублей. После этого бывшего чиновника арестовали, но потом отпустили под подписку о невыезде.

В ноябре 2017 года вместо МУП «ЧКТС» главным поставщиком тепла в городе стала «УТСК».

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта myaltai.com

Все новости за 22.03.2018 г.»