Челябинская мэрия отказалась согласовывать митинг против мусорного полигона в Полетаево

Фото с сайта gubernator74.ru

Противникам полетаевского полигона отказали в проведении митинга в Челябинске, и они решили организовать серию пикетов.

Его хотели организовать в субботу, 24 марта. В официальном обращении администрация сообщила активистам, что сквер на пересечении улиц Воровского и Худякова не предназначен для выражения общественного мнения. Места, где протестные мероприятия разрешены, в субботу будут заняты.

Организаторы митинга после запрета на проведение митинга решили организовать серию пикетов. Она пройдет в субботу с 11 до 18 часов на Кировке, пишет группа «Большой Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее активисты планировали провести информационный митинг с раздачей листовок. Жители Полетаево выступают против размещения полигона ТБО в поселке. По их мнению, объект не сможет принять большое количество мусора, а близость к реке Миасс спровоцирует экологическую катастрофу.

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Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 22.03.2018 г.»