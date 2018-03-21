В Челябинской области предложили учитывать экологию при формировании потребительской корзины

Фото с сайта vestiprim.ru

Депутаты Заксобрания считают, что жителей Южного Урала нельзя кормить так же, как население Краснодарского края.

Согласно действующим нормам, работающий житель Челябинской области должен в год съедать 132 кг хлеба, макарон и крупы, около 88 кг картофеля, более 115 кг овощей, 60 кг фруктов, 25 кг сахара. Также в рацион должны входить почти 64 кг мяса, 20 кг рыбы, 255 кг молока и молочных продуктов, 210 яиц. По мнению депутатов, потребительскую корзину необходимо пересмотреть.

«Нужно учитывать климат и экологию. Кроме того, есть поручение президента пересмотреть процесс формирования региональных корзин с этой точки зрения. Мы не можем кормить жителей Челябинской области и Краснодарского края одинаково», — отметил депутат Заксобрания области Александр Журавлев.

Минэкономразвитию поручили пересмотреть набор продуктов и нормы потребления с учетом экологии Челябинской области, а также разработать типовую аптечку, которую можно заложить в потребительскую корзину для дальнейшего расчета прожиточного минимума.

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Фото с сайта vestiprim.ru

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