- -10 ... -12 C°
- -9 ... -11 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
-
21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
В Челябинской области предложили учитывать экологию при формировании потребительской корзины
21.03.2018 г. 16:17
Депутаты Заксобрания считают, что жителей Южного Урала нельзя кормить так же, как население Краснодарского края.
Согласно действующим нормам, работающий житель Челябинской области должен в год съедать 132 кг хлеба, макарон и крупы, около 88 кг картофеля, более 115 кг овощей, 60 кг фруктов, 25 кг сахара. Также в рацион должны входить почти 64 кг мяса, 20 кг рыбы, 255 кг молока и молочных продуктов, 210 яиц. По мнению депутатов, потребительскую корзину необходимо пересмотреть.
«Нужно учитывать климат и экологию. Кроме того, есть поручение президента пересмотреть процесс формирования региональных корзин с этой точки зрения. Мы не можем кормить жителей Челябинской области и Краснодарского края одинаково», — отметил депутат Заксобрания области Александр Журавлев.
Минэкономразвитию поручили пересмотреть набор продуктов и нормы потребления с учетом экологии Челябинской области, а также разработать типовую аптечку, которую можно заложить в потребительскую корзину для дальнейшего расчета прожиточного минимума.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта vestiprim.ru
- 21.03.2018 г. Депутат Госдумы обвинил минприроды в попытке скрыть вредные выбросы в Челябинске
- 21.03.2018 г. В Челябинске объявлен режим НМУ
- 16.03.2018 г. Жители Челябинска жалуются на резкий химический запах в воздухе
- 16.03.2018 г. Иван Ургант в вечернем шоу на Первом канале заявил, что источники смога в Челябинске нужно искать в детсадах и школах
- 14.03.2018 г. Иван Ургант сказал, что благодаря смогу челябинцы не видят серую и грязную весну