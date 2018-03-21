Челябинск вошел в список российских городов с одними из самых дорогих майнинг-отелей

Фото с сайта www.amur.info

В Челябинске аналитики обнаружили майнинг-отели с дорогими услугами.

Стоимость размещения одного слота оборудования составляет 4,5 тыс. рублей. Наиболее дорогие услуги предоставляют тюменские майнинг-отели — 5 тыс. рублей за аренду помещения. В эту цену входит обслуживание и круглосуточное видеонаблюдение.

Кроме того, Челябинск вошел в тройку городов, в которых чаще всего публиковались объявления с услугами для владельцев биткойнов. Столица Южного Урала по этому показателю уступила лишь Москве и Санкт-Петербургу.

В марте в России был зафиксирован рекордный всплеск предложений по аренде дата-центров для добычи криптовалюты. Количество таких объявлений увеличилось в шесть раз по сравнению с аналогичными показателями января, сообщает «ИКС-Медиа».

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Фото с сайта www.amur.info

Все новости за 21.03.2018 г.»