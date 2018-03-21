Челябинск
- -10 ... -12 C°
- -9 ... -11 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
Персонально ваш
Разбор полетов
-
21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
В Челябинской области уничтожили 264 кг польских груш
21.03.2018 г. 15:55
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области
Санкционные продукты на заводе в Увельском районе раздавила тяжелая техника.
Незаконную продукцию обнаружили на складе на Троицком тракте в Челябинске. По словам владельца помещения, груши он приобрел на одном из городских рынков. На этикетках было указано, что фрукты имеют польское происхождение. Партию изъяли. Во вторник, 20 марта, санкционные груши уничтожили — по ним проехал трактор, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 19.03.2018 г. В Челябинской области уничтожат 127 кг санкционного норвежского лосося
- 01.03.2018 г. В Челябинской области уничтожили более двух тонн санкционных груш и яблок
- 09.02.2018 г. В Челябинской области уничтожили 18 тонн санкционных яблок
- 30.01.2018 г. Виктор Рашников и Игорь Алтушкин попали в «кремлевский список» США
- 27.12.2017 г. В Челябинской области уничтожили 36 тонн санкционных груш