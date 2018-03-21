В Челябинской области уничтожили 264 кг польских груш

Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области

Санкционные продукты на заводе в Увельском районе раздавила тяжелая техника.

Незаконную продукцию обнаружили на складе на Троицком тракте в Челябинске. По словам владельца помещения, груши он приобрел на одном из городских рынков. На этикетках было указано, что фрукты имеют польское происхождение. Партию изъяли. Во вторник, 20 марта, санкционные груши уничтожили — по ним проехал трактор, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

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