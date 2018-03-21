Южноуральским предпринимателям предложат финансирование по ставке 3% годовых

Компании смогут получать финансирование из Фонда развития промышленности России по программам «Проекты развития» и «Станкостроение» по ставке 3% годовых.

Как сообщил директор ФРП Роман Петруца, прием заявок на получение денег начнется в апреле. Сниженная ставка будет действовать первые три года пользования займом. Единственное условие — предоставление банковской гарантии на весь срок и сумму кредита.

«У ФРП в отличие от банка нет права на ошибку, наш целевой показатель — обеспечить 100-процентную возвратность выданных займов. Набсовет согласился снизить ставку, чтобы получать более ликвидное и качественное обеспечение проектов», — отметил Роман Петруца.

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