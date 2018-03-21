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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
Житель Карабаша хранил дома тысячу патронов и более десятка боевых гранат
21.03.2018 г. 15:37
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Карабаше полицейские изъяли у местного жителя незаконные оружие и боеприпасы.
В доме у 61-летнего мужчины обнаружили два ружья, более тысячи патронов и свыше десяти гранат. Экспертиза установила, что предметы являются боевыми.
Южноуральца задержали. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении МВД.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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