Житель Карабаша хранил дома тысячу патронов и более десятка боевых гранат

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Карабаше полицейские изъяли у местного жителя незаконные оружие и боеприпасы.

В доме у 61-летнего мужчины обнаружили два ружья, более тысячи патронов и свыше десяти гранат. Экспертиза установила, что предметы являются боевыми.

Южноуральца задержали. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении МВД.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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