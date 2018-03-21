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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
В Челябинской области двое фермеров насмерть замерзли в поле
21.03.2018 г. 15:11
Фото с сайта sledcom.ru
На Южном Урале пьяные фермеры заблудились и насмерть замерзли в поле.
Тела женщины и мужчины обнаружили вечером во вторник, 20 марта, рядом с верхнеуральским поселком Кидышевский. По предварительным данным, погибшие работали фермерами в хозяйстве, расположенном в десяти километрах от поля. Пьяные южноуральцы возвращались вечером из поселка на ферму, но заблудились. Из-за переохлаждения мужчина и женщина скончались.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта sledcom.ru
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