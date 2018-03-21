В Челябинской области двое фермеров насмерть замерзли в поле

Фото с сайта sledcom.ru

На Южном Урале пьяные фермеры заблудились и насмерть замерзли в поле.

Тела женщины и мужчины обнаружили вечером во вторник, 20 марта, рядом с верхнеуральским поселком Кидышевский. По предварительным данным, погибшие работали фермерами в хозяйстве, расположенном в десяти километрах от поля. Пьяные южноуральцы возвращались вечером из поселка на ферму, но заблудились. Из-за переохлаждения мужчина и женщина скончались.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

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Фото с сайта sledcom.ru

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