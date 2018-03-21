На подготовку Челябинской области к следующему отопительному сезону уйдет 350 млн рублей

Фото с сайта bga32.ru

На Южном Урале началась подготовка к отопительному периоду 2018-2019 годов.

До 15 апреля главы всех городов и районов региона должны создать план работ по повышению эффективности котельных и снижению убытков коммунальных предприятий. «Главам предстоит провести материально-техническую оценку состояния коммунальной инфраструктуры, исправить за летний период все недостатки», — отметил губернатор Борис Дубровский.

На подготовку к отопительному сезону и модернизацию объектов инфраструктуры планируется затратить 350 млн рублей из областного бюджета. В перечень неэффективных котельных входит 52 объекта. Для их замены необходимо около 1,2 млрд рублей. Сейчас идет поиск инвесторов. В прошлом году 15 из 19 новых котельных построили с участием бизнесменов.

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Фото с сайта bga32.ru

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