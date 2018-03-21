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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
Дольщики «Речелстроя» планируют закидать жалобами областную прокуратуру и минстрой России
21.03.2018 г. 13:54
Из-за отсутствия планов-графиков по строительству домов второй и третьей очередей дольщики «Речелстроя» организуют массовую подачу жалоб.
По словам активистов, указанные в «дорожной карте» сроки сдачи домов не соблюдаются. «Вторую и третью очереди в упор не замечают. Сплошные отмазки и «обстоятельства непреодолимой силы». По нам нет ни планов-графиков, ни финансовой модели, вообще ничего», — пишут дольщики в «Инициативной группе Чурилово Лейк Сити» в соцсети «ВКонтакте».
Жалобы предлагают отправлять на сайты минстроя России и областной прокуратуры. Кроме того, к каждому обращению активисты советуют прикрепить «дорожную карту».
Ранее компания «Речелстрой» приостановила строительство 18 многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City» из-за финансовых трудностей. В отношении владельца организации Андрея Пязока возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
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Фото с сайта rechelstroy.ru
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