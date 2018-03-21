Партия «Яблоко» требует провести референдум по строительству Томинского ГОКа

Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинские сторонники Григория Явлинского второй раз инициируют проведение референдума по вопросу строительства Томинского ГОКа.

В партии считают, что именно общественное голосование имеет высшую юридическую силу. «Русская медная компания» и областное руководство, лоббирующие этот проект, обязаны будут учесть итоги волеизъявления жителей Сосновского района», — сообщили в пресс-службе «Яблока».

По мнению сооснователя партии Григория Явлинского, строительство ГОКа в пригороде Челябинска подрывает экологическую безопасность южноуральцев и снижает инвестиционную привлекательность города.

Провести референдум по вопросу Томинского ГОКа предлагали еще в 2016 году, однако депутаты Сосновского района тогда отклонили эту инициативу. Теперь сторонники партии снова требуют организовать общенародное голосование.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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