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21.03.2018 г. | 09:08Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
Партия «Яблоко» требует провести референдум по строительству Томинского ГОКа
21.03.2018 г. 13:54
Челябинские сторонники Григория Явлинского второй раз инициируют проведение референдума по вопросу строительства Томинского ГОКа.
В партии считают, что именно общественное голосование имеет высшую юридическую силу. «Русская медная компания» и областное руководство, лоббирующие этот проект, обязаны будут учесть итоги волеизъявления жителей Сосновского района», — сообщили в пресс-службе «Яблока».
По мнению сооснователя партии Григория Явлинского, строительство ГОКа в пригороде Челябинска подрывает экологическую безопасность южноуральцев и снижает инвестиционную привлекательность города.
Провести референдум по вопросу Томинского ГОКа предлагали еще в 2016 году, однако депутаты Сосновского района тогда отклонили эту инициативу. Теперь сторонники партии снова требуют организовать общенародное голосование.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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