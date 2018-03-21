В Челябинске пока нет камер, которые фиксируют непропуск пешехода на «зебре»

Те устройства, что висят над пешеходными переходами, предназначены для измерения скорости движения. Об этом рассказал автоюрист Юрий Панченко. Многие водители полагают, что если камера расположена над «зеброй», то она фиксирует нарушения, связанные с пешеходами. На самом деле это миф, отметил Юрий Панченко.

«Алгоритм наказания за непропуск пешехода в автоматические камеры пытаются впихнуть, но очень плохо получается, потому что, как только этот алгоритм появится, водители его тут же возьмут на вооружение. То есть если инспектор его тормозит, он берет алгоритм автоматической камеры и показывает на основании этого алгоритма, что водитель дорогу не обязан был уступать, например. И эта ситуация очень сильно затормозила внедрение автоматических камер, которые будут фиксировать правонарушения на пешеходном переходе. Жду просто, когда же это появится, чтобы спроецировать на обычную ситуацию с инспектором на дороге», — рассказал Юрий Панченко.

Однако на самом деле камеры, которые будут фиксировать непропуск пешеходов в Челябинске, скоро появятся.

Разъяснил эксперт и ряд других моментов, связанных с пересечением проезжей части пешеходами. Так, отсутствие знака «Остановка запрещена» рядом с «зебрами» — это грубое нарушение правил безопасности, считает Юрий Панченко. А требования не парковать машину ближе пяти метров от перехода, по мнению автоюриста, не достаточно. Разрешенная скорость везде разная, и там, где она выше, требуется большее расстояние, где нельзя ставить машины, ведь водителю на дороге требуется большее расстояние для обеспечения хорошей видимости в районе «зебры».

«Если водитель ехал, знака «Остановка запрещена» нет, машины стояли, допустим, последние на расстоянии пять метров, как положено. Водитель выезжает к пешеходному переходу, а там пешеход — извините, а за что его наказывать? Давайте исходить вообще из законодательства: у нас приоритет в обеспечении безопасности дорожного движения закреплен за государством — это закон о безопасности дорожного движения. И прежде чем водителя наказывать, что он не уступил дорогу пешеходу, пожалуйста, установите знак «Остановка запрещена», тогда можно наказывать», — отметил автоюрист.

Есть еще один нюанс, связанный с пешеходами. В некоторых случаях инспекторы ДПС пытаются выписать штрафы водителям, которые не остановились, когда пешеход с тротуара направился к проезжей части, но еще не дошел до нее. Штрафовать в этих ситуациях нельзя, сказал Юрий Панченко.

«К дороге, помимо проезжей части, относятся обочины и тротуары. Вот водитель едет, пешеход по тротуару идет к пешеходному переходу. Водитель проезжает, инспектор его останавливает и говорит: «Видел на тротуаре пешехода?». Водитель говорит, что видел. И тогда инспектор ему заявляет, что он нарушил правила, т.к. тротуар относится к дороге, и требует заплатить штраф. А в чем тонкость? Тонкость в том, что переход дороги — это пересечение именно проезжей части или трамвайных путей. Пешеходный переход может быть только на них. Обочина и тротуар для движения транспорта не предназначены. Если пешеход по ним и идет, пускай, к проезжей части, обязанности уступать им дорогу не возникает», — подчеркнул эксперт.

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