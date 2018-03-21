На дорогах Челябинской области ожидают коллапс из-за снегопада

Фото с сайта dorinfo.ru

На Южном Урале сильный снег прогнозируют на четверг, 22 марта.

Дорожные службы при необходимости готовы вывести на магистрали 156 единиц техники. Ухудшение погодных условий в отдельных районах Челябинской области ожидают во второй половине ночи и днем в четверг, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».

На юге региона пройдет дождь, на дорогах возможна гололедица. В области в ночь на четверг температура опустится до -18. Днем синоптики обещают 0 – -5, на юге до +3. Ветер юго-восточный 3–8 м/с, отдельные порывы до 14 м/с.

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Фото с сайта dorinfo.ru

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