В ЧелГУ ждут, когда проснутся сбежавшие с берегов реки Миасс суслики

Фото: Анна Саксонова / Facebook

На территории ЧелГУ в апреле проснутся суслики, которые мигрировали из-за массовой застройки северо-запада.

Животные раньше обитали на луговинах у береги реки Миасс. Однако из-за активного строительства зданий в том районе грызуны мигрировали на территорию университета. Сейчас животные обитают на луговых участках ЧелГУ. Весной они проснутся и будут вести активный образ к жизни.

Фото: Анна Саксонова / Facebook

В 2017 году на территории университета установили знак «Осторожно, суслики!», чтобы обратить внимание автомобилистов на грызунов, сообщила директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

«Этот знак говорит о том, что нужно бережно относиться к животным, которые на территории университета находятся. Суслики у нас живут, довольно большая колония. Вероятно, они все собрались к нам на территорию из-за того, что вокруг происходит уплотненная городская застройка. Если раньше суслики жили на луговинах на берегу реки Миасс, то сейчас их просто не осталось. Только на территории ЧелГУ остались большие луговые участки. Суслики проснутся весной и до начала августа будут вести активный образ жизни. К нам жители города приходят на них посмотреть. Где-то 2-4 августа они ложатся в спячку до апреля», — прокомментировала Вера Меркер.

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