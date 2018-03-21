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21.03.2018 г. | 09:08Власти заявляют, что город получит толчок для развития. А что конкретно получит каждый житель?Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
В Челябинской области будут выращивать деревья из семян Кремлевской елки
21.03.2018 г. 11:58
Семена Кремлевской елки привезли на Южный Урал, чтобы вырастить деревья и вернуть их в Москву.
В сентябре прошлого года правительство Челябинской области поддержало инициативу общественного экологического движения «Зеленый патруль Подмосковья» в реализации всероссийского проекта «Детки Кремлевской елки».
Сам проект существует с 2015 года. Тогда древесину главной новогодней елки страны переработали и изготовили из нее 300 клюшек, в 2016 году сделали 300 скворечников. В 2017 году активисты собрали семена из шишек Кремлевской елки для того, чтобы вырастить из них новые саженцы.
«Из этих семян будут выращены молодые деревья, лучшие из которых в дальнейшем вернутся из Челябинской области в Москву и будут высажены в специально созданной Кремлевской роще», — рассказал начальник главного управления лесами региона Виктор Блинов.
Южноуральские лесничества приняли семена и заложили их на снегование.
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Фото с сайта forest74.ru
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