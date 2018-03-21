На складах и в магазинах на Южном Урале обнаружили более 10 тыс. бутылок поддельного алкоголя

Фото с сайта 74.мвд.рф

На складах и в магазинах в Челябинске и Копейске при обыске нашли около 7,5 тыс. литров контрафактного алкоголя.

Полицейские обнаружили линию розлива с готовой продукцией. В результате правоохранители изъяли более 10 тыс. бутылок, около 7,5 литров спирта, 11 тыс. единиц тары, а также пробки и этикетки алкогольных напитков известных брендов. Возбуждено уголовное дело. Организаторам грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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