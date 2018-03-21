Депутат Госдумы обвинил минприроды в попытке скрыть вредные выбросы в Челябинске

Фото с сайта gorod55.ru

Виталий Пашин потребует разобраться с двумя ведомствами — министерством природных ресурсов и Росприроднадзором.

Причина недовольства депутата в том, что министерство и надзорный орган представили абсолютно разные данные по его запросам, сообщает URA.RU.

В ответе министра экологии России Сергея Донского говорится, что в Челябинске в декабре уровней экстремально высокого загрязнения по взвешенным веществам и газовым составляющим не зафиксировано. Среднемесячные концентрации взвешенных веществ не превысили нормативных значений.

В письме от регионального управления Росприроднадзора указано, что 19 декабря отмечен один случай превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по оксиду азота в 1,4 раза и по оксиду углерода — в 1,1 раза. В ночь на 20 декабря по улице Российской, 7а зафиксировано превышение ПДК по оксиду азота в 1,5 раза и по оксиду углерода — в 1,02 раза. И есть похожие данные еще по нескольким участкам.

«Такие странные расхождения в ответах чиновников вызывают удивление. Буду незамедлительно требовать разъяснения сложившейся ситуации от всех сторон. Буду выяснять, специально ли чиновниками в ответах используются слова "экстремально" и "средние показатели", чтобы не показывать факты превышений выбросов», — прокомментировал Виталий Пашин.

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Фото с сайта gorod55.ru

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