- -1 ... +1 C°
- -2 ... -4 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
-
21.03.2018 г. | 09:08Власти заявляют, что город получит толчок для развития. А что конкретно получит каждый житель?Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
Депутат Госдумы обвинил минприроды в попытке скрыть вредные выбросы в Челябинске
21.03.2018 г. 11:46
Виталий Пашин потребует разобраться с двумя ведомствами — министерством природных ресурсов и Росприроднадзором.
Причина недовольства депутата в том, что министерство и надзорный орган представили абсолютно разные данные по его запросам, сообщает URA.RU.
В ответе министра экологии России Сергея Донского говорится, что в Челябинске в декабре уровней экстремально высокого загрязнения по взвешенным веществам и газовым составляющим не зафиксировано. Среднемесячные концентрации взвешенных веществ не превысили нормативных значений.
В письме от регионального управления Росприроднадзора указано, что 19 декабря отмечен один случай превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по оксиду азота в 1,4 раза и по оксиду углерода — в 1,1 раза. В ночь на 20 декабря по улице Российской, 7а зафиксировано превышение ПДК по оксиду азота в 1,5 раза и по оксиду углерода — в 1,02 раза. И есть похожие данные еще по нескольким участкам.
«Такие странные расхождения в ответах чиновников вызывают удивление. Буду незамедлительно требовать разъяснения сложившейся ситуации от всех сторон. Буду выяснять, специально ли чиновниками в ответах используются слова "экстремально" и "средние показатели", чтобы не показывать факты превышений выбросов», — прокомментировал Виталий Пашин.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта gorod55.ru
- 21.03.2018 г. В Челябинске объявлен режим НМУ
- 16.03.2018 г. Жители Челябинска жалуются на резкий химический запах в воздухе
- 16.03.2018 г. Иван Ургант в вечернем шоу на Первом канале заявил, что источники смога в Челябинске нужно искать в детсадах и школах
- 14.03.2018 г. Иван Ургант сказал, что благодаря смогу челябинцы не видят серую и грязную весну
- 13.03.2018 г. В Челябинске на квадрокоптер сняли дымящиеся трубы заводов во время НМУ