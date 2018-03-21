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21.03.2018 г. | 09:08Власти заявляют, что город получит толчок для развития. А что конкретно получит каждый житель?Гости эфира: Чернядьев Игорь, Минченко Андрей
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Весна не приходит. Апрель в Челябинске начнется с 20-градусных морозов
21.03.2018 г. 10:28
Фото с сайта истра.рф
В ночь на 1 апреля ожидается до -19 градусов, а потом — до -22.
По данным Gismeteo, с 27 марта в городе установятся плюсовые дневные температуры. Однако 31 марта в Челябинске похолодает до -11. Ночью 1 апреля ожидается -19. Днем синоптики прогнозируют -9 градусов. В ночь на 2 апреля столбики термометров опустятся до -20, а в ночь на 3 апреля — до -22.
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Фото с сайта истра.рф
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